Politiek Deurne achter ruimere regels arbeidsmigranten

Het was op eerder verzoek van de politiek dat Deurne het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vernieuwde. Partijen hebben de afgelopen tijd allemaal inbreng gehad in nieuwe uitgangspunten. Grootste wijziging in het definitieve voorstel is het percentage buitenlandse werknemers dat binnen de gemeente mag verblijven. Ook nieuw is de aanstelling van een zogenoemde ‘contactfunctionaris’. Deze persoon werkt voor de gemeente als een spin in het web en moet de situatie in Deurne straks helemaal van binnen en buiten kennen. Hij of zij wordt een meldpunt voor de buurt en een aanspreekpunt voor ondernemers.

De PvdA spoorde het gemeentebestuur aan om meteen te beginnen met het mogelijk maken van opvanglocaties. ,,Ik heb wel wat ideeën: het Hippisch Centrum, bijvoorbeeld. En de Bikkels, natuurlijk”, opperde Paul Telders.