Politiek Deurne eist inspraak in grote projecten arbeidsmigranten

Als het aan burgemeester en wethouders had gelegen zouden beslissingen over de in totaal drie ‘vernieuwende’ projecten meteen door hen genomen worden. ,,Dat scheelt een hoop tijd”, aldus de verantwoordelijk wethouder Helm Verhees. Maar het voorstel van de partijen DOE! en DeurneNu haalde het toch met een meerderheid van de stemmen tijdens de vergadering van de gemeenteraad. ,,Het gaat bij deze initiatieven vooral over draagvlak in de omgeving. Wij vinden dat wij hier als gemeenteraad verantwoordelijk voor zijn. Het zijn veranderingen met een enorme impact. Daarom willen wij daar over beslissen”, verwoordde Bram van Neerven van DOE! het voorstel. Hij vond naast mede-indiener DeurneNu alle partijen behalve VVD aan zijn zijde.