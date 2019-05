Politiek Deurne: snel om tafel met Zeilberg

DEURNE-ZEILBERG - Politieke partijen in Deurne vinden dat de relatie tussen Deurne-Zeilberg en de gemeente zo snel als mogelijk gerepareerd moet worden. Eind vorige week liep een gesprek over een gymzaal uit op boosheid en teleurstelling. ,,Ik zou zegen: hup, om tafel, wethouder erbij en snel een nieuw plan maken.”

Ze zijn er sinds 2016 mee bezig, de mensen in Deurne-Zeilberg. Waar en op wat voor manier kan er in hun buurt een nieuwe gymzaal komen, dat is de grote vraag. De oude werd in 2015 door de gemeente gesloten vanwege achterstallig onderhoud. Een nieuwe was mogelijk, maar onder voorwaarden. Elk denkbaar scenario werd doorgerekend, uiteindelijk ook met hulp van ambtenaren. Een kansrijke was om er eentje te bouwen in het gemeenschapshuis, Den Draai. Maar het ene na het andere plan sneuvelde, onder meer vanwege de kosten.

Lees ook PREMIUM Donkere wolken boven gemeenschapshuis Den Draai in Zeilberg: pand uit nood te koop Lees meer

De raad zag het ondertussen met zorgen aan en gaf verantwoordelijk wethouder Helm Verhees de opdracht om met spoed aan een oplossing te werken. Inmiddels is Zeilberg boos en gefrustreerd. Tijdens de laatste bijeenkomst bleek dat er opnieuw plannen gemaakt moeten worden. In de tussentijd houden burgemeester en wethouders het geld voor het onderhoud voor Den Draai in de portemonnee. Dit omdat de gymzaal misschien toch daar gebouwd gaat worden.

Onverantwoord

Niks ervan, vindt het bestuur van Den Draai. ,,Nu we weer opnieuw plannen moeten maken voor een gymzaal, willen we nu die subsidie voor onderhoud. Anders moeten we weer jaren wachten en dat is onverantwoord”, liet penningmeester Kees Witteveen weten. Gevolg: Den Draai wil voor donderdag een reactie vanuit de gemeente en anders ziet het bestuur geen andere uitweg dan de deuren sluiten.

Voor politieke partijen kwam de noodkreet uit de lucht vallen, laat een deel van hen weten. ,,Ik heb van niemand iets vernomen”, zegt Michiel Dankers van DOE! ,,Maar het is dus niet gelukt om tot een oplossing te komen en dat vind ik heel erg jammer. Aan wie dat ligt laat ik in het midden, want dat weet ik niet. Maar ik zou zeggen: hop, weer terug aan tafel, wethouder erbij en snel een nieuw plan maken.” Dankers vindt Frank van Tilburg van Transparant Deurne aan zijn zijde. ,,Ga het regelen, zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn? Los het op!”