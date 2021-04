Politiek Deurne trapt op de rem: helft minder extra geld voor ict-netwerk

De Deurnese politiek is unaniem: dat bedrag wordt teruggebracht naar 322.500 euro. En Deurne moet voor deze taak de samenwerking te zoeken met andere gemeenten. ,,Wij hoeven niet elke keer het wiel uit te vinden", verwoordt Theo Hikspoors (PA-GL) het algehele gevoel. ,,We kunnen dit beter samen doen. Misschien met Gemert-Bakel, Helmond of zelfs Eindhoven.”

Bram van Neerven (DOE!) rekent voor dat in zes jaar tijd de kosten voor ict van de gemeente Deurne met een miljoen euro stijgen, uitgaande van deze 6,5 ton. ,,En dat op een totaal structureel bedrag van 3 miljoen.” Hij stelt dat met de halvering er nog genoeg geld is om extra benodigde inzet van mensen te bekostigen.

Te kort door de bocht

,,Daarmee is de problematiek niet opgelost, dat is te kort door de bocht”, antwoordt portefeuillehouder Greet Buter, die voor dit onderdeel de hamer even doorgeeft aan plaatsvervangend voorzitter Michiel Dankers. De burgemeester geeft aan dat er in het verleden wel geprobeerd is om samen te werken. ,,En dat is niet gelukt.”