Politiek Gemert-Bakel kijkt ’hybride’ vergadervorm af van Tweede Kamer

GEMERT-BAKEL De politiek in Gemert-Bakel gaat later deze maand experimenteren met een ’hybride’ vergadervorm die voor zover bekend in weinig tot geen andere gemeenten wordt toegepast.

De nieuwe, tijdelijke manier van vergaderen die op 30 april wordt uitgeprobeerd, is gebaseerd op een werkwijze die in de Tweede Kamer ook regelmatig wordt toegepast. Kortgezegd komt het erop neer dat een minimale meerderheid van de raad - in Gemert-Bakel zijn dat twaalf raadsleden - ’s ochtends op het gemeentehuis na de opening van de raadsvergadering de presentielijst tekent en de voorzitter die ’vergadering’ vervolgens schorst.

's Avonds word diezelfde vergadering dan in de raadzaal voortgezet met vijf fractievoorzitters of raadsleden die elk een van de vijf fracties vertegenwoordigen. Tijdens die vergadering kunnen ook de niet in de raadzaal aanwezige raadsleden de vergadering online volgen en tijdens schorsingen (na elk agendapunt) digitaal met hun eigen fractiegenoten overleggen. Bij de bespreking van de agendapunten is in de raadzaal telkens ook de wethouder aanwezig die over dat agendapunt gaat.

Chaotisch

Burgemeester (en raadsvoorzitter) Michiel van Veen en raadsgriffier Peter van Boxtel kwamen op op het idee toen ze het onlangs over de (on)mogelijkheden in coronatijd hadden. Van Veen, zelf eerder Kamerlid voor de VVD, noemt volledig digitaal vergaderen ’chaotisch'. ,,Het staat een vloeiend debat in de weg, hoe goed je daar vooraf ook afspraken over maakt", is zijn stellige overtuiging.

De mengvorm die Gemert-Bakel wil uitproberen, doet volgens de burgemeester ’als het goed is meer recht aan een democratische discussie'. ,,Je kunt elkaar zien, elkaar aankijken, dat maakt echt een verschil. En op deze manier kunnen we met een beperkt aantal mensen toch een discussie voeren.”