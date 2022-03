Politiek in Someren na tumultueuze periode ineens poeslief tegen elkaar

Dat een lijsttrekkersdebat niet altijd spectaculair is, bleek woensdagavond wel in Someren. Zes lijsttrekkers, die het tijdens raadsvergaderingen zelden met elkaar eens zijn, waren nu poeslief tegen elkaar.

Het publiek was er woensdagavond klaar voor, want gelet op de recente tumultueuze raadsvergaderingen werd een spektakel verwacht in de zaal van Hotel Centraal. Daar stonden op uitnodiging van Ondernemersvereniging Someren de zes lokale politieke kopstukken tegenover elkaar. Het publiek kwam echter toch een beetje van een koude kermis thuis.

Hoopvol begin

Al was het begin nog hoopvol. Nadat Louis Swinkels (CDA) in de voorstelronde alle normen en waarden van zijn partij had benoemd, kreeg hij van Jules Klessens een veeg uit de pan: ,,Bij Wij zijn Someren/VVD hebben we precies dezelfde normen en waarden, maar hoeven deze niet te benoemen. Bij ons zijn ze vanzelfsprekend.” Daarmee kreeg hij de lachers op zijn hand en iedereen ging er eens goed voor zitten. Wat echter volgde was een debat waarbij alle partijen het eigenlijk in grote lijnen met elkaar eens bleken te zijn. ‘Samenwerken’ was het sleutelwoord.

Dichterbij de inwoners

Er werd wel gediscussieerd over onderwerpen die in Someren spelen, maar het leek erop of de kopstukken niet het achterste van hun tong wilden laten zien. Ze waren het er allemaal mee eens dat de kloof tussen de inwoners en de politiek de laatste jaren te groot is geworden. Door te luisteren en te praten met deze groep hopen coalitiepartners PvdA, CDA en Lijst Someren-Heide deze kloof te dichten, zo stelden ze tijdens het debat.

Quote Daar hebben jullie vier jaar de tijd voor gehad! Jules Klessens, Wij zijn Someren/VVD

Klessens reageerde gevat: ,,Daar hebben jullie vier jaar de tijd voor gehad!” Bart de Groot van de Gemeenschapslijst - de partij die na het ontslag van wethouder Guido Schoolmeesters uit de coalitie stapte - stelde bovendien dat hij dagelijks op straat wordt aangesproken en persoonlijk niets merkt van een grotere afstand.

De Postelstraat

De ondernemers in het publiek gaven aan dat het wel heel lang duurt voordat er eens actie komt in de Postelstraat. Nu er een centrumvisie ligt, willen ze ook dat de schop eindelijk de grond ingaat. ,,Iedere dag wordt er op de Heihorsten een vakantiehuis opgeleverd, als we niet willen dat toeristen naar Asten gaan wordt het tijd voor actie”, klonk het. En ook daar waren de lijsttrekkers het mee eens.

Kortom, een avond die vooraf veel vuurwerk beloofde werd niet veel meer dan zes lijsttrekkers die elkaar ineens heel aardig lijken te vinden.