Politiek Laarbeek: nog te vroeg om ruiming nertsen te eisen

BEEK EN DONK - Laarbeek kiest er vooralsnog niet voor om - in navolging van Gemert-Bakel - een brandbrief over de nertsenbedrijven naar Den Haag te sturen. De politiek vindt het nog te vroeg om ruiming van de besmette fokkerijen te eisen.

De meeste fracties willen de onderzoeken van RIVM, GGD, Universiteit van Utrecht en ministerie Landbouw, Natuur en Landbouw (LNV) afwachten, die binnenkort worden verwacht. Volgende week vindt daarover weer overleg plaats, onder andere met de drie betrokken gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel en Deurne.

,,Vorige week lieten we als gezamenlijke raad een artikel in de Mooi Laarbeek Krant zetten, waarin we ons medeleven uitgesproken richting de bewoners van de gemeente. We zijn geëindigd dat we volgens de richtlijnen van RIVM actie zullen ondernemen. Zorg is dat we ook paniek aan het aanwakkeren zijn. Laat ons nou op basis van wetenschap actie ondernemen", zo verwoordde fractievoorzitter Rick van Bree van De Werkgroep gisteravond tijdens de commissie algemene zaken de stemming.

De vaststelling dat zo goed als zeker iemand in de Peel besmet is geraakt met het coronavirus via een nerts leidde vorige week tot veel zorgen en politieke reuring. ,,Het virus is in gemuteerde vorm overgegaan op de mens, dat vormt reden tot ongerustheid. Ook verwilderde boerderijkatten hebben mogelijk een rol gespeeld in de verspreiding. Het aspect volksgezondheid speelt nu veel meer mee, terwijl eerst de focus lag op het dierenwelzijn", zei burgemeester Frank van der Meijden.