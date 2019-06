Politiek Laarbeek rollebollend over straat na klappen coalitie

In het meest voor de hand liggende scenario gaan De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA nu verder zónder PNL, de partij die besloot niet in te stemmen met de Kadernota met bezuinigingen. PNL zat in de vorige raadsperiode, die gekenmerkt werd door onderlinge verwijten, ook al in de oppositie. Toen was dat noodgedwongen omdat de partij bij de coalitievorming buitenspel was gezet. Zonder PNL hebben de vier partijen nu tien van de negentien raadszetels.