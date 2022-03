Politiek schuift nieuw Gemerts cultuurcentrum op de wat langere baan

Kunstenaar Thijs van Kimmenade voelt zich in de kou gezet

MILHEEZE - Hij voelt zich zwaar in de kou gezet, kunstenaar Thijs van Kimmenade. Het Gemert-Bakelse gemeentebestuur heeft zijn kunstwerk De Stoelen afgedankt, naar het zich laat aanzien definitief. En dat pikt de kunstenaar in Milheeze niet. De maat voor hem is vol.

5 maart