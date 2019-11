Politiek Someren eensgezind over huishoudboekje

Veel politici snappen dat je in financieel moeilijke tijden niet met veel nieuwe wensen kunt komen. Het is al een hele prestatie dat de Begroting 2020 sluit met een kleine plus. Het rijk wordt door een enkeling als grote boosdoener gezien. Er worden veel taken over de schutting naar de gemeente gegooid, maar er staat te weinig budget tegenover. ,,Daarom is het goed uit te leggen dat bewoners een paar tientjes meer moeten neerleggen”, vond Bart de Groot van De Gemeenschapslijst.

Het CDA sprak bij monde van Angeline Nagel over een sobere, maar logische begroting. Tijd om een pas op de plaats te maken. VVD’er Jules Klessens constateerde dat bij de twee miljoen euro aan voorgestelde maatregelen een kwart afkomstig is van lastenverzwaringen voor inwoners. Leges gaan omhoog, net als de onroerendezaakbelasting. ,,Blijf kritisch naar de toekomst”, luidde zijn opdracht aan het gemeentebestuur.

Trots

PvdA’er Hans van Maris was trots op het behaalde resultaat en Marco Stolwijk (Lijst Someren-Heide) zei het knap te vinden dat de begroting sluitend is.

De enige die zich niet in algemeenheid over 2020 uitsprak was Arnold Verhofstad van eenmansfractie Leefbaar Someren. Hij maakt een statement naar enkele politieke collega’s. Hij voelt zich geregeld niet serieus genomen door enkele raadsleden. Hij noemde geen namen. ,,Complete minachting, alsof wij een buutte opvoeren. Laag bij de grond wordt op ons gereageerd en daar zijn we klaar mee. Wie de schoen past trekke hem aan.” Burgemeester Dilia Blok zei toe dat ‘op een ander moment’ op zijn gevoel terug gekomen wordt.

Hierna kwamen de collegevoorstellen aan bod. De voltallige raad vond veertig mille voor Leef in het schooljaar 2020 voorlopig voldoende. Nu al 484 mille beschikbaar stellen voor de jaren erna gaat te snel. Wethouder Guido Schoolmeesters gaf toe dat het college iets te enthousiast is geweest.

Hondenbelasting