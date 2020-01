Politiek vertrouwen in plan voor waterstand Someren

Verontwaar­di­ging over noemen oude naam van Nikkie Tutorials: ‘Dat kan pijn doen’

15 januari UDEN - Respectloos, schandalig, onfatsoenlijk: het noemen van de 'dode naam’ van Nikkie de Jager heeft een golf aan reacties teweeg gebracht. Haar vroegere leraar die haar in Wageningen in de klas had, vertelde tegen deze krant hoe hij de YouTube-ster in zijn klas had ervaren en noemde haar eerdere jongensnaam. Dat leidt tot de nodige commotie.