Politieke onrust in Gemert om plan megastal

GEMERT - De politieke weerstand in Gemert-Bakel tegen de aanstaande uitbreiding van een varkensstal aan de Rooije Hoefsedijk neemt toe. Ook de VVD-fractie in de gemeenteraad keert zich nu tegen dit plan. VVD-fractievoorzitter Jan Vroomans wil dat de raad zich donderdag, tijdens de raadsvergadering, uitspreekt over het uitbreidingsplan.

Eerder al sprak gemeenteraadslid Ton Vogels van de gelijknamige fractie in deze krant hardop zijn ongenoegen uit over het uitbreidingsplan. Vogels hekelde de gang van zaken, omdat het Gemert-Bakelse college van B en W toestemming had gegeven voor het plan van het varkensbedrijf om de hoeveelheid varkens te verdubbelen.

Boterham verdienen

Vroomans schaart zich daar nu achter. Hij vindt dat het gemeentebestuur opnieuw in gesprek moet met de betreffende ondernemer. ,,De maatschappelijke onrust door de uitbreiding van het bedrijf is enorm, zeker omdat het vlakbij een woonwijk ligt, Paashoef. Ik verwijt de ondernemer niets, die wil gewoon zijn boterham verdienen. Maar ik verwijt het college dat het onvoldoende oog heeft voor het maatschappelijk belang in deze kwestie en dat het geen politieke sensibiliteit heeft.”

Quote Alles gebeurt volgens de regels, hoor Janny Jans-Egelmers

Dat het college een vergunning heeft verleend voor de uitbreiding tot 3840 biggen en 4800 varkens komt omdat de Gemert-Bakelse gemeenteraad mandaat aan het college heeft verleend om beslissingen in dit soort zaken te mogen nemen. Maar zowel volgens Vogels als Vroomans is de afspraak ook dat politiek gevoelige dossiers toch aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Voldoende steun

,,Dat gebeurt niet, en dat neem ik het college erg kwalijk", aldus de VVD’er. In de aanloop naar de raadsvergadering zal Vroomans proberen voldoende steun te krijgen om de kwestie toch op agenda te kunnen zetten en er wel over te debatteren.

Vorige week meldde deze krant al dat een groep bewoners van de wijk Paashoef een crowdfundings-actie is begonnen, om zo voldoende geld in te zamelen om een advocaat in arm te kunnen nemen. Die moet het besluit van het Gemert-Bakelse gemeentebestuur om toestemming te verlenen voor de uitbreiding gaan aanvechten.

Dat besluit werd genomen ondanks dat er meer dan vijftig bezwaren tegen het plan waren ingediend. Eerder al, in september vorig jaar, nam burgemeester Michiel van Veen meer dan drieduizend protesthandtekeningen in ontvangst. Volgens een woordvoerder van het college van B en W zijn de 57 zienswijzen wel ‘meegewogen bij de besluitvorming’.

Volgens de regels

De betreffende ondernemer aan de Rooije Hoefsedijk wijst er in een reactie op dat alles keurig netjes volgens de regels verloopt. ,,Wij zijn van plan de verouderde stallen te vervangen door nieuwe en moderne stallen die aangepast zijn aan de nieuwste emissieregels", zegt Janny Jans-Egelmeers mede namens echtgenoot Joep. ,,We kunnen het aantal dieren alleen maar uitbreiden omdat we ingrijpende milieumaatregelen nemen. De overlast neemt echt niet toe. Dat vergeten de mensen.”

Het echtpaar Jans had tot voor een paar jaar geleden een varkensboerderij elders in Gemert. ,,Daar moesten we in 2017 wijken voor de aanleg van bedrijventerrein Wolfsbosch. Daarom zijn we hier naar toe verkast, hier zagen we nog volop mogelijkheden. Dat er een eindje verderop aan de Rooije Hoefsedijk nu een andere varkensboer stopt, staat hier in onze ogen helemaal los van. Het is de politiek die deze zaken wel aan elkaar knoopt.”