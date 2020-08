Polka leren van de buurvrouw, dat gebeurde bij Faliekant

Bram Zwanen verruilt Helmond Sport na 53 duels voor Gemert

15:16 Bram Zwanen (22) is dit seizoen speler van vv Gemert. De middenvelder uit Aarle-Rixtel sluit in eerste instantie bij het onder 23-elftal van de derdedivisionist aan, maar gezien zijn kwaliteiten is het goed mogelijk dat de voormalig profvoetballer op termijn doorschuift naar het eerste elftal.