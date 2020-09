Pompoendagen in Asten gaan door

Herden­kingste­gel onthuld in dorpshuis Lieshout

21 september LIESHOUT - Menigeen heeft hem al kunnen spotten in de corridor van het dorpshuis in Lieshout. De tegel met de regel ‘Er komt een dag na elke nacht/voorbij trekt ied're wolk’ zou eigenlijk al op 5 mei worden onthuld, precies 75 jaar geleden nadat Nederland werd bevrijd. Maar corona kwam en dat betekende uitstel. In dit geval tot 18 september, de dag dat Lieshout en eigenlijk heel Zuid-Nederland officieel is bevrijd.