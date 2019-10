Pompoendagen in Asten trekken ruim 9.000 bezoekers

Scouts van over de hele wereld te horen in Gemert

12:31 GEMERT - Met een zelfgebouwde radiotoren van 40 meter hoog, tevens de hoogste van alle scoutings in Nederland, staat scouting Willibrordus in Gemert dit weekend in contact met scouts van over de hele wereld. Samen met zo'n 200 scoutings in NL en ruim 500.000 scouts van over de hele wereld deden zij mee met het JOTA-JOTI weekend.