Pompoendagen moeten Museum Klok & Peel in Asten topmaand bezorgen

Ge­mert-Bakelse wethouder Claassen: stevig financieel fundament voor komende jaren

12 oktober GEMERT-BAKEL - Hij is dik tevreden, de Gemert-Bakelse wethouder Bart Claassen. En met reden. Bezuinigingen? Niet nodig. De belastingen verhogen? Ook niet nodig. Het huishoudboekje is voor komend jaar sluitend zonder harde ingrepen en dat is even geleden in zijn gemeente.