Pop-up vaccinatiepost uit Deurne: Movico levert vijftien tijdelijke units

De cabines zijn ook geschikt voor corona-testen. Om van een vaccinatiepost een test-locatie te maken of andersom, hoeft er niets te worden omgebouwd, zegt Britt van der Velde. Zij is senior projectmanager bij Movico en nauw betrokken bij deze opdracht. ,,Binnen vijf weken hadden we het geklaard.” Dat betekende lange dagen voor de mensen van het Deurnese bedrijf, aldus commercieel directeur Stefan Aspers. ,,Begin januari kregen we de vraag of we er voor februari al twee konden leveren.”