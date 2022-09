Popcorn Festival ontpopt zich tot blijvertje op festivalkalender

VLIERDEN - Wie na een volle zomer nog geen genoeg had van de festivalsfeer, kon zaterdag terecht in Vlierden. Verborgen tussen de mais was daar Popcorn Festival. De eerste editie was meteen stijf uitverkocht.

Lang wachten voor je binnen bent, rijen bij de muntenverkoop en sprinten van podium naar podium om zo veel mogelijk favorieten te kunnen zien. Zo gaat het er op veel muziekfestivals aan toe. Op het eendaagse Popcorn Festival aan de Vlierdense Hoge Zijdeweg is het zaterdag een stuk relaxter. En je krijgt er een excursie door een maisdoolhof gratis bij. Dat is namelijk nodig om het verborgen festivalterrein te bereiken.

Biertje en dansbewegingen

Voor het podium staan eind van de middag een kleine honderd jonge mensen. Ze genieten van hun drankje of maken een dansje - al dan niet om de aanwezige wespen af te schudden.

Quote We hebben het middenter­rein vrij gehouden van mais. Nu is het mooi aan het zicht onttrokken en dat heeft wel iets Wils Verberne, Mede-organisator Popcorn Festival

Wils Verberne, een van de bedenkers van Popcorn Festival, is er ook. ,,Afgelopen voorjaar ontstond het idee om hier in Vlierden eens wat leuks voor de jeugd te organiseren. Met zijn zessen hebben we dat uitgewerkt en zo is dit ontstaan. De locatie was snel geregeld. De grond is van mijn ouders. Hier was in juli Theaterspektakel Vlierden 1300. We hebben het middenterrein vrij gehouden van mais. Nu is het mooi aan het zicht onttrokken en dat heeft wel iets.”

Ook de rest van de organisatie verliep soepel, vertelt Verberne. ,,We hebben de taken goed verdeeld en het onszelf niet moeilijker gemaakt dan nodig. Er komen niet meer dan 250 bezoekers, dus we hebben geen vergunning nodig. Leon Thijssen van Zaal Thijssen zorgt voor de horeca. En de opbouw hebben we zelf gedaan.” Opbouwchef Teun Coppens kon daaraan helaas een minder grote bijdrage leveren dan gewenst. Vanwege een motorcrossongeluk loopt hij voorlopig met een arm in een mitella, maar het podium oogt niettemin stabieler dan sommige dorstige bezoekers.

Helaas geen Stones

Over de naam van het festival moesten Verberne en consorten een nachtje slapen. ,,We dachten eerst aan de naam Maisfestival, maar dat vonden we te boers. Cornpop vonden we al beter klinken. Uiteindelijk hebben we het omgedraaid: Popcorn.”

Een soort popcorncert dus, al moet dat ‘pop’ met een maiskorreltje zout worden genomen. De programmering zal vooral de liefhebber van dance en hardstyle aanspreken. Headliners zijn onder meer Craniax uit Milheeze en local hero Brocco. Verberne: ,,De aankleding van het festival is in sixties-stijl. Ik houd wel van die muziek, zoals de Stones. Helaas komen die niet naar Vlierden, maar we hebben prima alternatieven. Allemaal artiesten uit de regio.”

Quote Ik hoor liever wat meer gitaren Willem Berkers, Bezoeker Popcorn

Varkenshouder Willem Berkers, recent verhuisd van Vlierden naar Grashoek, is niet per se een liefhebber van elektronische beats. ,,Ik ben dit jaar op Pinkpop en Werchter geweest en hoor liever wat meer gitaren.” Waarom hij hier toch is? ,,Je moet de organisatie een beetje helpen, toch? En ik ken hier bijna iedereen. Lekker met elkaar wat drinken en buurten. Gezellig!”

Echte festivalsfeer

Hoewel kleinschalig, ademt Popcorn een echte festivalsfeer - zeker als het zonnetje doorkomt. Al snel trekt Verberne de conclusie dat Popcorn Festival naar meer smaakt. ,,Of er volgend jaar een vervolg komt? Als het een succes is, is die kans er zeker. Daar heeft het alle schijn van.”