Popkoor Musical Voices brengt muzikale huldes: ‘Dit is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt’

Someren verkiest humanitai­re crisishulp aan 450 vluchtelin­gen boven zorgen over veiligheid

SOMEREN - Het maatschappelijk belang van de opvang van 450 vluchtelingen in Someren weegt zwaarder dan zorgen over veiligheid die leven in de gemeenschap. Die verklaring geeft het Somerense gemeentebestuur voor het gedogen van een afwijkende situatie.

16 november