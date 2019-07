Poppenspeelster Alda Loeffen brengt al veertig jaar liever haar eigen verhaal: ‘Jan Klaassen is mannenhumor’

,,De zestigers zijn mijn doelgroep. Die lezen nog de krant, komen naar de Cacaofabriek en brengen hun kind en kleinkinderen mee." Poppenspeler Alda Loeffen (64), opgegroeid in Handel en woonachtig in de Mortel, wil maar zeggen dat ze de peuters en kleuters van nu moet bereiken via de grootouders. Ondanks alle mediavormen. ,,Ouders hebben weinig tijd.”



De kinderen die vooral haar voorstellingen bijwonen zijn in de leeftijd van twee tot zes jaar. ,,Een kind van twee ziet vooral kleuren en dieren. Als ze drie zijn kunnen ze al wel iets van het verhaal volgen, met name de dingen die ze zelf doen zoals eten en slapen. Dat is des poppenspels. Als de pop die handelingen doet, dan gaat het leven. De vier- tot zesjarigen volgen echt het verhaal. Bij zevenjarigen komt het verhaal pas echt tot zijn recht, maar ja, die komen tegenwoordig niet meer. Die voelen zich te groot...!"



Loeffen speelt niet vanuit een kast maar zit midden tussen haar zelfgemaakte fantasiepoppen. ,,Toen ik dat veertig jaar geleden zag van speler Jozef van den Berg was ik meteen om. Het was charismatisch voor kinderen én volwassenen. Dit ga ik doen!, dacht ik meteen. Mijn eigen verhaal vertellen met mijn eigen poppen."