Popquiz Gemert: druk en soms lastig

VIDEO + UPDATE Veroorza­ker ongeval in Deurne was dronken, tractorbe­stuur­der zwaarge­wond met traumaheli mee

12:44 DEURNE- De 31-jarige man die zaterdagochtend op de Liesselseweg in Deurne met een bestelbus achterop een tractor reed, was dronken. De 50-jarige tractorbestuurder raakte bij het ongeluk zwaargewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden.