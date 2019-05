Portret van de Oostappen Groep uit Asten: een recreatiebedrijf met twee gezichten

Someren heeft miljoenen nodig voor scholen

10:28 SOMEREN - Een bedrag van tussen de twaalf en veertien miljoen euro kost nieuwbouw of renovatie van vier basisscholen in de gemeente Someren. ’t Rendal in Lierop krijgt een hagelnieuw pand. Voor de Sint Jozef (Someren-Heide), Mariaschool en Leerrijk (beiden Someren) wordt onderzocht wat het beste is. In het Varendonck wordt ruim zes miljoen euro geïnvesteerd.