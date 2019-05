Postuum eerbetoon aan amateurschilder Piet School

In kindcentrum De Dompelaar zijn 36 werken van School te zien waarvan een deel ook te koop is. School haalde zijn inspiratie uit de omgeving van Elsendorp, maar ook alledaagse tafereeltjes waren aanleidingen voor schilderijen. In zijn jonge jaren verhuisde hij als kleuter van Dinther naar Handel. In 1958 begon hij samen met broer Grard een bouwbedrijf en trouwde in datzelfde jaar met Mien van de Wetering. ,,Piet was een pionier zoals er zoveel waren in pioniersdorp Elsendorp”, schreef Ans Emonds 25 jaar geleden in zijn ‘in memoriam’. ,,Hij zette zijn kennis, zijn bedrijf en veel vrije tijd in om het sociale leven in Elsendorp te ontwikkelen.