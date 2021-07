Prachtig feestweekend sluit Handel 800 af

HANDEL - Een lunch voor 55-plussers, een schuimparty, lasergames en springkussens., bier en foodtrucks, een optreden van de hofkapel en heel veel foute en ook goeie muziek. Dat is in een notendop het feestweekend, dat vrijdag, zaterdag en zondag Handel op zijn kop zette. Het leek wel of heel Handel was uitgelopen naar het stuk braakliggend terrein van het voormalige Dorpshuis, een perfecte plek voor een groot dorpsfeest. Er was echt voor iedereen wat bij.

,,Dat hebben ze knap gedaan. Zet er maar bij dat ze het allemaal super geregeld hebben,” zegt een enthousiaste Marlies Jeurissen nadat ze met haar man genoten heeft van de 55-plusserslunch. ,,Ook die was prima verzorgd met diverse soorten brood, kroketjes, soep en veel beleg,” vindt haar man Michel. Samen met enkele honderden 55-plussers blèren ze enthousiast mee met het Boekels Kwartierke dat een top tien aan oude hits van stal heeft gehaald.

Quote Mensen zijn blij dat ze weer eens bij elkaar zijn. Ze blijven mooi op hun eigen kruk zitten Pauly van den Boogaard-Hermkens

Er zijn het hele weekeinde door veel complimenten te horen richting organisatie. ,,Er hangt een prima saamhorigheidsgevoel. Mensen zijn blij dat ze weer eens bij elkaar zijn. Ze blijven mooi op hun eigen kruk zitten en hoeven niet eens te dansen,” constateert medeorganisator Pauly van den Boogaard-Hermkens op vrijdagavond tevreden, terwijl ze over het volle plein kijkt. ,,De bezoekers beseffen goed dat ze zich aan de regels moeten houden, want anders gaat het morgen en overmorgen niet meer door.”

Een van de biertrucks op vrijdagavond is van het eigen nieuwe Handelse merk Handels ho(o)p. De vriendengroep bracht bij de start van het jubileumjaar al Maria’s Meidoorn Tripel uit. ,,De meidoorn, de struik waar volgens de legende Handel uit is opgebloeid, in een tripel met 8.00 % alcohol,” legt Bart van Hoogstraten trots uit. ,,Nieuw is dit prachtige etiket, waarop onze Handelse trots Nicky Opheij, Miss Nederland in 2017, prijkt als Maria.”

Volledig scherm Het flesje van het tripel biertje van Handels Ho(o)p met een beeltenis van Maria, alias Handels trots Nicky Opheij, Miss Nederland in 2017. © Tineke Mols

Ook het nieuwe speciaalbier Teutonen Weizer, dat vrijdag voor het eerst te koop is, verwijst naar het Teutoonse verleden van Handel en Gemert. ,,Ook daar hebben we de historie van Handel in terug laten komen. Er is heel veel belangstelling voor.”

Op zaterdagmiddag leeft een flinke groep kinderen zich uit bij de schuimparty, het lasergamen en de luchtkussens. Trots laat vader Udo Bouw filmpjes zien van zijn spetterende zoon in het zwembadje en het schuim.

Quote Handel heeft een goeie naam. De burgemees­ter zal er wel vertrouwen in hebben Brenda Korsten

,,Het is wel een beetje wennen om zo op een stoel te moeten blijven zitten. Maar heel fijn om weer eens uit te zijn,” vindt Mieke Nossin op zaterdagavond, terwijl ze met dochter Martje en wat vriendinnen in een tropische outfit op de zomercarnavalsavond zit. ,,Het is wel heel bijzonder dat het hier wel door mag gaan. Het is toch niet zo anders dan bij een groot festival al is er wel alles aan gedaan om het veilig te doen,” vindt Rietha Goossens een paar tafels verder. ,,Handel heeft een goeie naam. De burgemeester zal er wel vertrouwen in hebben,” denkt vriendin Brenda Korsten, terwijl zanger Maul niet altijd even zuiver maar wel enthousiast wat knallers het publiek in smijt.