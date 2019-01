Praktijkschool Gemert verkast naar Sint Josephstraat

VIDEO Natuurijs op Buntven Deurne: ‘Mannen van 70 schaatsen mij hier voorbij’

21 januari DEURNE - Hij had deze maandagochtend eigenlijk aan het werk gemoeten op zijn melkveebedrijf in Oploo. Maar zodra er ergens in de buurt natuurijs ligt, dan moeten de koeien maar even wachten. Dus staat Wim Cornelissen deze zonnige maandagochtend geruime tijd op het bevroren water van het Buntven in Deurne.