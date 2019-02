Praten over Peel neemt zorgen niet weg

Twee jaar schilderen in De Peel: ‘Het is verslavend’

9:01 MARIAPEEL- Ze zwierven de afgelopen twee jaar door De Peel met hun schildersezels en raakten verslaafd aan de rust en ruigheid. Emelie Jegerings uit Deurne en Catharina Driessen uit Neerkant trokken wekelijks en soms dagelijks het natuurgebied in om het licht te vangen in alle jaargetijden en op alle tijdstippen. Het resultaat is vanaf maart te zien in De Wieger.