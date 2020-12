Praten over politiek leidt bij Aarle-Rixtelse vrienden tot nieuwe landelijke partij

Ditte is niet haar rolstoel

25 december Ze is nog steeds hetzelfde meisje, denk ik, als ik Ditte in de hal omhels. Nog net zo tenger, haar gezicht nog net zo gaaf als in die backpackdagen. Maar we zijn negentien jaar verder, allebei 46 nu. Ditte pakt de leuning in de kleine hal vast om de vijf treden naar haar voordeur te nemen. Onder de kapstok in de gang staan haar krukken.