Preventieteam houdt Beek en Donk veilig

,,We gaan geen politie-agentje spelen”, is Jan Zaagman, inwoner van Beek en Donk en zelf oud-politieman, duidelijk. ,,Maar je zou ons wel als de neus, ogen en oren van de politie kunnen zien.”

Op donderdagavond 29 november zal burgemeester Frank van der Meijden het startsein geven voor de eerste ronde van het buurtpreventieteam van Beek en Donk. Dat team, bestaand uit twaalf mannen en vrouwen, is gevormd naar een voorbeeld uit Drunen. En daar is het al een aantal jaren succesvol, vervolgt Zaagman: ,,Een oud-collega tipte me. Afgelopen september was er in Drunen geen enkele inbraak. In buurtdorpen was het aantal inbraken juist gestegen. Dat bewijst natuurlijk niets, maar opvallend zijn de cijfers wel.”

Bijval

Zaagman stapte begin dit jaar met zijn idee naar de dorpsraad van Beek en Donk. En die omarmde het plan voor een buurtpreventieteam. ,,We zijn direct gaan zoeken naar draagvlak”, vertelt Frans Jansen, namens de dorpsraad betrokken. Jansen en Zaagman voerden gesprekken met de gemeente, de politie, buurtverenigingen en instanties als Vierbinden en de woningbouwstichting. ,,We kregen overal bijval”, vervolgt Jansen. ,,Ook de twintig WhatsAppgroepen in Beek en Donk hebben we bij elkaar geroepen. Want die zijn eigenlijk met hetzelfde bezig. Alleen gaan wij echt de straat op.” Dat laatste doen de leden van het team natuurlijk niet onvoorbereid, voegt Jansen daar zekerheidshalve aan toe: ,,Volgende week krijgen we een instructie van de politie. En in oktober heeft een delegatie van ons meegelopen in Drunen. Dat was heel verhelderend. Dan zie je wat je kunt verwachten.”

Veiligheidshesjes