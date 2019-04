Prijswinnende telers uit Deurne smullen soms in restaurant van eigen asperges

Een kroon op dertig jaar werk voor dit Deurnese familiebedrijf. ,,We was een paar keer net niet", aldus Carel. ,,Vorig jaar scheelde het maar een half of anderhalf punt. We scoorden toen matig op het visuele aspect. Ik had een ras ingestuurd waarvan de asperge net onder de kop geelkleurig is.” Dit keer koos het echtpaar voor een andere soort, de herkolim. En met succes.