Prikkelarm circus strijkt neer in Gemert: ‘Rustige acts zijn voor artiesten keihard werken’

Geen schrikeffecten, harde muziek of een flitsend lichtplan. Het Circus in de Zorg dat zondagmiddag haar circustent neerzette in Gemert, is er juist speciaal voor mensen die blij worden van wat meer rust.

Het prikkelarme circus werd speciaal voor bewoners van de kleinschalige woongemeenschappen Ruijschenbergh en Hove Vogelsanck en de woongroepen van Stichting ORO naar Gemert gehaald. Met dank aan vrijwilligerscoördinatoren Ivo van Rossum en Dewi Tonjes en activiteitenbegeleidsters Kelly van Zutphen en Danielle Willemsen.

Lopend naar het circus

Er zat wat meer in kas omdat ze een paar jaar minder konden organiseren voor de bewoners vanwege corona en toevallig ontdekten ze het Circus in de Zorg. Een uitstapje waar ook familieleden mee naar toe konden. ,,Onze bewoners komen vrijwel nergens meer omdat het qua vervoer moeilijk is. Nu kunnen ze lopend naar het circus en dat is ideaal", vertelt Dewi Tonjes.

Quote Ze mogen hier zijn wie ze zijn en wij passen ons aan Clown en spreekstalmeester Frenky

Clown en spreekstalmeester Frenky vertelt dat ze drie optredens per locatie verzorgen. ,,We brengen op een rustige manier het circus bij de mensen. Geen schrikeffecten, harde muziek en lichtflitsen in onze tent. Rustige acts, veel humor en kleine dieren. We maken het circus geschikt voor doelgroepen zoals ouderen en mensen met een handicap of beperking. Ze mogen hier zijn wie ze zijn en wij passen ons aan.”

Messen werpen

Behalve grapjes van de clown, muziek en kunstjes van poesjes en honden zitten er ook wel spannende elementen in deze voorstelling. ‘Los Mexicanos’ brengt een act met lasso's en messen werpen en de Great Francesco balanceert met een bouwwerk van acht stoelen. ,,Het was mooi en gevaarlijk was het ook”, merkt een van de bezoekers op.

De hondjes waren bij een groot aantal circusgangers favoriet, te horen aan het harde applaus. Evenwichtskunstenaar Robin liet de mensen ook niet onberoerd: op het moment dat hij steeds hoger zijn stellage beklom, klonken er ook bezorgde uitroepen van het meelevende publiek.'

Quote Zo'n uitstapje is voor veel bewoners anders niet haalbaar Dewi Tonjes, vrijwilligerscoördinator

Frenky: ,, Voor onze bezoekers is het een rustig, prikkelarm gebeuren maar voor ons is het keihard werken. We zijn met tienen en we doen alles zelf. Opbouwen van de tent, afbreken, klaar zetten en optreden tijdens de voorstelling van een uur. We spelen ieder jaar op zo'n honderd locaties. Er is veel belangstelling voor dit soort gericht amusement. Gisteren waren we in Veghel, morgen in Bakel. Wij kriskrassen door het hele land.”

Ook aan de kant van de organisatie overheerst enthousiasme. ,,We zijn blij dat ze onze mensen een passend uitje kunnen aanbieden en mooie momenten kunnen laten beleven samen met hun familieleden”, vertelt Dewi Tonjes. ,,Zo'n uitstapje is voor veel bewoners anders niet haalbaar.”