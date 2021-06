Primeur voor Somerens theater de Ruchte: speciale verlichting die virussen uitschakelt

20 woningen in Gemert ontruimd vanwege lekkage gasleiding: ‘We hoorden het gas er uit blazen’

12 juni GEMERT - Twintig woningen werden vrijdagmiddag ontruimd in de omgeving van de Bisonstraat in Gemert. De oorzaak was een lekkage in een lage druk gasleiding. De bewoners mochten, na controle van de brandweer, vrijdagmiddag een voor een weer naar huis.