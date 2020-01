Prins Erik bij Veenmollen in Milheeze

Hij is 33 jaar, woont samen met Marloes van der Burgt en ze verwachten in mei hun eerste kindje. Ze wonen in de nieuwe wijk aan de Egelmeer in Milheeze waar hij de eerste prins van de straat is geworden. Relou is medewerker op een zeugenbedrijf in Vierlingsbeek. Wielrennen is een van de hobby's van de prins van de Veenmollen. Ook gaat hij graag naar de studieclub.