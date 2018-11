Prins Hans den tweede bij De Keijepaol

Prins Hans den 2e is 50 jaar en woonachtig aan de Dooleggersbaan in buurtschap ‘t Kapelleke. Hij is geboren in Asten, getogen in Someren-Heide en getrouwd met Prinses Margot. Zij is 53 jaar en komt oorspronkelijk uit Roermond. Prins Hans is melkveehouder. Prinses Margot heeft haar eigen akkerbouwbedrijf.