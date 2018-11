Prins Kevin d’n 1 prins bij de Peelpluimen in Helenaveen

Dirk Keunen nieuwe prins De Heikneu­ters

12:49 DEURNE - Dirk Keunen is zaterdag 17 november in een bomvolle residentie ‘t Hofke van Marijke verkozen tot 62ste Prins der Heikneuters. Hij zal regeren als Prins Dirk d’n Uurste in de Sint-Jozefparochie. Hij is 48 jaar en werkzaam als huismeester bij de Gemeente Deurne.