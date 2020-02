Prins Luuk XLVIII van Beek en Donk doet alles een beetje anders

De boot van carnavalsvereniging De Teugelders staat in de voortuin van zijn ouderlijk huis. De huidige prins carnaval van Beek en Donk heeft immers geen vaste woon- of verblijfplaats in het dorp (meer). Hij groeide er op, maar ging zoals zovelen weg om te studeren. Jarenlang woonde hij in Nijmegen, maar sinds kort is hij verhuisd naar het nabij de stad liggende Beek. ,,Toen dacht de prinsencommissie, nu kunnen we hem wel eens vragen”, grapt hij. ,,En ik woon in Laren", vult zijn Adjudant, Van Horiks beste vriend Rob Franken aan. ,,Dus nu komen we uit LarenBeek.”