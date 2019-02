Prins Mark d'n eerste heerst over r'Ommelpottersland Ommel

Prins Mark d'n eerste is in 1978 geboren in Uithoorn, bracht zijn kinderjaren door in De Kwakel voordat hij in 1987 naar Ommel verhuisde. Hij is getrouwd met Monique Gofers. Samen hebben ze een zoon Sven (6). In 2015 namen ze van Prins Mark's ouders het stokje over als beheerder van groepsaccommodatie 'Ons Thuis'.