Prins Mark de Twidde gekozen bij Peelvruuters in Elsendorp

Motorcros­ser Jeffrey Herlings geridderd tijdens KNMV-gala

18:14 OPLOO - Motorcrosser Jeffrey Herlings (24) is zondagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De wereldkampioen van 2018 in de MXGP-klasse kreeg zijn onderscheiding tijdens het gala van motorsportbond KNMV in schouwburg Amphion in Doetinchem.