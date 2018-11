Prins Nico nieuwe prins de Peelstrekels in Deurne

De nieuwe Peelstrekelprins werd op zaterdagavond 17 november in Plein Vijf aan de Markt in Deurne onthuld. Burgemeester Hilko Mak verrichtte de inauguratie van zijn tijdelijke vervanger.

Het prinselijk paar heeft drie dochters: Robin van zes, Nikki van vijf en Sam van drie. Nico is in het dagelijks leven hovenier bij hoveniersbedrijf De Linden. Ook zijn vrije tijd brengt de prins door in het groen; hij voetbalt op zaterdagmiddag op het sportveld van de Walsberg, Leeuwkensbroek. Verder treedt hij met zijn vriend Marijn op met een gortdroge act tijdens de QUATSJA!-avonden van de Peelstrekels en op het Walsbergs Bont. Anne verzorgt de financiële administratie van het bedrijf. Daarnaast is ze secretaresse bij makelaarskantoor Door Martijn, is ze penningmeester van de Gerardusschool in de Walsberg en zingt ze bij popkoor sKoor.