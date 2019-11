Prins Pieter bij Drumknaauwers Gemert

Prins Dirk d’n Uurste in Liessel

14:04 LIESSEL - Prins Dirk d’n Uurste zwaait dit jaar de scepter in het Liesselse Keienland. De 64e prins van De Kei heet in het dagelijks leven Dirk Basten en is 43 jaar. Samen met prinses Ellen en hun kinderen Hanne, Guus en Suze woont hij op ‘t Zand in Liessel.