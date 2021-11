Prins Steven 1 van de Peelpluimen in Helenaveen

Prins Steven is een echte sportfanaat en veel te vinden op de voetbalvelden van sv. Helenaveen-Griendtsveen. In het dagelijks leven is hij teamleider bij de BAM in Venlo. Prinses Sandy (Brouwers) is 41 jaar en van beroep verzorgende IG. Zij neemt al jaren het secretariaat van de Peelpluimen voor haar rekening.