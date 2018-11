Prins Tom d’n Urste bij De Streupers in De Rips

Deurne Wittut is geen avondje kletsen

9:19 DEURNE - Ruim 2500 deelnemers, verdeeld over 117 teams, waren zaterdagavond druk in de weer met alle vragen en opdrachten van Deurne Wittut. De inzet van team ‘Bij ons mam’ tijdens de derde editie van de Deurnese dorpsquiz was een plek in de top-tien.