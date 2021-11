Prins Ton den Urste ingeluid met sirenes in Gemert

Weer groot bouwpro­ject in Deurne: 72 appartemen­ten bij Elkerliek

DEURNE - Er zijn plannen in de maak voor de bouw van vier appartementencomplexen in Deurne. Binnen drie jaar zullen er in totaal 72 huurwoningen opgeleverd worden op het terrein naast het Elkerliek ziekenhuis. Daarna is er mogelijk ruimte voor uitbreiding van nieuwbouw.

