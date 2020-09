Prinsontvanger Wim heft al veertig jaar het eerste glas met nieuwe prins carnaval, maar dit jaar proost hij alleen

SOMEREN-EIND - Bij de eerste prins was Wim Bernards in Someren-Eind net zo zenuwachtig als de doorluchtige hoogheid zelf. Inmiddels is de 81-jarige gastheer na 40 prinsen wel wat gewend. Maar ook een beetje down nu, want er komt geen prins bij hem thuis.