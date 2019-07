Prinz Klauzband zwaait af met thuiswedstrijd op StreetRock Bakel: ‘We hebben samen een klik, de deur is nog niet dicht’

,,Het is niet zo dat de rek eruit is en ik daarom stop, helemaal niet. Maar ik moest een keuze maken.” Zanger John Klaus (42) uit Bakel en zijn bandmaten trekken zondag na het optreden op StreetRock in Bakel de stekker uit coverband Prins Klauz. ,,Ik heb het te druk , heb een jong gezin en mijn werk als drumleraar en dirigent plus ik speel in twee bands: Prinz Klauz en Imitallica. Dat wordt me allemaal wat te veel. Ik word ouder en ik voelde me de storende zender omdat ik te veel nee moest zeggen als we voor een optreden werden gevraagd.”



Het is niet de eerste keer dat de Prinz Klauzband op StreetRock staat, dus die afscheidsplek ligt voor de hand. Tien jaar geleden waren de twee neven Michel van Dooren en Marchel Mertens de grondleggers van de band. Die vroegen zich op een feestje af waarom ze nog nooit samen hadden opgetreden. Klaus werd erbij gevraagd en met Marcel van Dost, Willem Verachtert en Hanneke Kuunders was de groep compleet. Hun repertoire is muziek van Rammstein, ACDC tot Led Zepplin.