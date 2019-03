‘Problemen Asten tijdens carnaval spelen vooral op straat’

Hij stelde direct de vraag in de groepsapp van kasteleins in Asten: hoe is jullie ervaring tijdens Reundje Klot? Voorzitter Jo Lindelauf van Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Asten kreeg vooral geïrriteerde reacties van uitbaters. Zij herkennen zich niet in het geschetste beeld dat er veel mis is gegaan tijdens de kroegentocht op zondag. ,,Ik vermoed dat het veelal op straat is gebeurd”, zegt Lindelauf. ,,Als mensen door het dorp zwerven dan hebben wij ze niet meer in de hand. De cafés hebben zich goed aan de strenge regelgeving gehouden. In de kroegen was goede, gecertificeerde security aanwezig.”