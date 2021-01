Proef in gemeente Someren: Nieuwe keuken of toilet? De huurder bepaalt

SOMEREN - Wanneer moet de keuken worden vernieuwd, de badkamer of het toilet? Huurders van woCom in de gemeente Someren kunnen dat nu deels zelf bepalen. De woningcorporatie is met een proef gestart.

'Huurders weten zelf het beste of er iets in hun woning moet gebeuren', aldus woCom. Een verzoek moet wel reëel zijn. ‘Als iets nog prima functioneert, wordt het niet vervangen.’

Renovaties in woningen vinden tot nu toe per buurt of per complex plaats. Daar staan termijnen voor. WoCom ziet regelmatig dat mensen zich overvallen voelen. Het komt op dat moment bijvoorbeeld niet uit of men vindt alles tegelijk vervangen te veel.

,,Zo’n renovatie is altijd ingrijpend voor de bewoners”, weet projectleider Elroy Nieuwlaar. ,,Er komt veel bij kijken en de werkzaamheden vormen vaak echt een inbreuk op het dagelijks leven van onze huurders. Voor hen is het dus veel prettiger als zij zelf kunnen bepalen wanneer zij een renovatie laten uitvoeren.”

Het gaat nadrukkelijk om onderhoud bínnen. Energiebesparende maatregelen of asbest opruimen gaan altijd door, benadrukt een woordvoerder van woCom. ,,Wat asbest betreft hebben we al veel gedaan. Dat komt nog maar sporadisch voor. Zaken als nieuwe kozijnen, nieuwe deuren en zonnepanelen worden gewoon geplaatst.”

Quote Huurders ervaren veel overlast. Ik noem het wel eens ‘kamperen in eigen huis’ Woordvoerder WoCom

Bij keuken, badkamer en toilet heeft een huurder wel voortaan meer zeggenschap. Voorlopig in Someren, maar als de proef een succes wordt ook in de vijf andere gemeenten waar de corporatie actief is. ,,We merken dat bewoners zelf graag het moment bepalen. Dat hebben we ook gehoord van huurders. Wat ze ervaren toch veel overlast: breken, water er af, water er op, elektriciteit er af, elektriciteit er op. Ik noem het wel eens ‘kamperen in eigen huis'. Het is veel trubbel. Mensen zijn het gelukkig wel snel vergeten als ze eenmaal een nieuwe badkamer of nieuwe keuken hebben.”

Het is nu al zo dat bij een renovatieproject een huurder kan beslissen om niet mee te doen, als het bijvoorbeeld niet uitkomt. ,,Maar vaak stemmen ze dan toch in, uit vrees dat ze anders weer jaren moeten wachten.” Nu kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om werkzaamheden in de zomer te laten uitvoeren. Of eerst de badkamer en toilet boven en na een half jaar het toilet onder.

Geen keuken van zes jaar oud

Deze aanpak hoeft niet duurder uit te vallen, stelt de zegsman. ,,We werken met vaste aannemers, die van adres naar adres gaan. Een aanvraag die binnen de spelregels valt, wordt gehonoreerd. We pakken geen keuken aan die zes jaar geleden is vervangen. Tenzij die uit elkaar valt of door de vorige bewoner is uitgewoond.”

Op den duur zal dit ‘onderhoud op verzoek’ mogelijk helemaal in de plaats komen van 'projectmatig onderhoud', verwacht woCom.