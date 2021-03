Proef met energie besparen thuis: vijf Laarbeekse huishoudens mogen meedoen

De deelnemende gezinnen worden niet ‘ad random’ gekozen. Wie in aanmerking wil komen, moet de plaatselijke Mooi Laarbeek Krant goed in de gaten, waar een wervingsadvertentie in zal komen te staan. Uit alle kandidaten selecteert de gemeente waarschijnlijk nog voor de zomer drie tot vijf huishoudens. ,,We kijken vooral vooral naar een zo groot mogelijke diversiteit in veel voorkomende huizentypes", zegt wethouder Joan Briels (De Werkgroep, klimaatadaptatie).