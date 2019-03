Proef met leegstaande stallen Elsendorp uitgebreid

Uitbreiding van het proefgebied met ook de oostelijke kant van de Middenpeelweg is een logische stap, zo vinden ze in Elsendorp. Want als het experiment slaagt, zou het dorp zomaar eens een provinciebrede blauwdruk kunnen zijn van hoe kleine Brabantse dorpen er in de toekomst uitzien. ,,We zijn nu bijna drie jaar onderweg en lopen in de praktijk tegen allerlei zaken aan die ontwikkelingen in de weg staan”, vertelt Willy Donkers, als voorzitter van het Dorpsoverleg nauw bij de proef betrokken.