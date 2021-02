Proef met tiny houses gaat aan De Mortel voorbij

Ambitieus en idealistisch is het plan van stichting Peel Natuurdorpen zeker. De stichting wil 3500 hectare nieuwe natuur ontwikkelen in de Peel met daarin vijf of zes ‘peeldorpen’: clusters met in totaal tienduizend tiny houses. Aanstaande dinsdag wordt het eerste kleine huis geplaatst in het dorp Zeeland, gemeente Landerd.

Dat had De Mortel kunnen zijn, als het aan Willem Verkuijlen en Liza Simons had gelegen. Het stel heeft een melkveebedrijf aan Den Hoek en had graag een hectare bos op hun perceel ter beschikking gesteld om als voorbeeldlocatie voor het project te dienen. „We zijn er heel enthousiast over”, zegt Simons. „Het gaat om de gebiedsontwikkeling. Wat lever je terug aan maatschappelijke meerwaarde?”

Quote De pilot gaat aan onze neus voorbij Liza Simons

Het idee is om boeren het recht te geven maximaal drie tiny houses neer te zetten op elke hectare landbouwgrond die ze omzetten naar nieuw bos, legt Jan Ottens van stichting Peel Natuurdorpen uit. De huur vormt voor boeren een welkome extra bron van inkomsten en ook de natuur is erbij gebaat. „Er komen bossen en heggen of kruidenrijk grasland op boerengrond, de tiny houses vormen het verdienmodel.”

Helderheid scheppen

Maar de pilot komt voor De Mortel te snel. „Die gaat aan onze neus voorbij”, zegt Simons. Gemeente Gemert-Bakel wil eerst regels opstellen hoe om te gaan met tiny houses. Jammer maar begrijpelijk dat de gemeente helderheid wil scheppen, meent Simons. „Ik heb al heel wat grondeigenaren gehoord die er ook wel oren naar hadden zulke huisjes neer te zetten.”

Quote Het is een utopie te denken dat we direct een groot blok bij elkaar krijgen Jan Ottens, Stichting Peel Natuurdorpen

Een wildgroei zou het gevolg kunnen zijn. Bovendien is het idee van de stichting juist om clusters van tiny houses te realiseren, niet allemaal losstaande huisjes. Het gaat zoals gezegd om de gebiedsontwikkeling. „In het begin gaan we wat schappelijker om met lokale initiatieven. Het is een utopie te denken dat we direct een groot blok bij elkaar krijgen”, zegt landbouwkundig ingenieur Ottens. „Die losse initiatieven moeten naar elkaar toegroeien. We hopen op een sneeuwbaleffect.” De stichting zat om een voorbeeldlocatie te springen. „Zo kunnen boeren en ambtenaren zien wat onze bedoeling is. In de gemeente Landerd was het zo gepiept.”

Animo voor tiny houses

De animo om in een tiny house te gaan wonen is volgens Ottens groot. „Al 650 mensen hebben zich gemeld.” Ook 25 boeren hebben er wel oren naar om deel te nemen aan het project. Simons ziet het ook nog steeds zitten. „We gaan het doen, maar het gaat wat langer duren.”