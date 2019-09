Proef met Tiny Houses op Rijtven Deurne

DEURNE - Zorgorganisatie ORO heeft plannen om tiny houses neer te zetten op het terrein van het Rijtven in Deurne. Hierin kunnen vrijwilligers en cliënten wonen, maar er kan ook familie in logeren.

De kleine zelfstandige huisjes zullen aan de rand van het terrein van het Rijtven in Deurne komen. Het is de bedoeling om te beginnen met vijf stuks en dit uit te breiden naar andere locaties van ORO als er behoefte aan is. De zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking werkt hiervoor samen met het bedrijf Butterfly Effect.



De twee partijen onderzoeken nu samen alle mogelijkheden. ,,Het is nog een pril idee en plannen gaan we met alle betrokken mensen samen vormgeven”, vertelt ORO-directrice ad interim Angelique Drabbels. De behoefte aan meer zelfstandig wonen komt vanuit cliënten zelf, zo blijkt uit onderzoek van Elle Verhoeven van ORO. ,,En tiny houses zijn daar heel geschikt voor: flexibel en verplaatsbaar.”

Ruil

Via social media is Verhoeven in contact gekomen met Stijn van Kreij van Butterfly Effect. Hij is met zijn bedrijf sinds een jaar bezig met klimaatneutrale huisjes die vervolgens verhuurd worden aan vrijwilligers op zorglocaties. ,,We willen met ons bedrijf verbindingen tot stand brengen tussen mensen met en zonder een beperking. In ruil voor het wonen op het terrein, dragen mensen bij met vrijwilligerswerk. En daar blijkt behoefte aan te zijn. Steeds meer mensen willen kleiner wonen, met minder spullen en dichterbij de natuur. Ze willen graag iets doen voor een ander. Voor deze mensen is nu niet veel op de woningmarkt.”

De vijf tiny houses op het Rijtven zouden drie verschillende invullingen kunnen krijgen. Een voor een vrijwilliger, drie als woning voor cliënten die ook als vrijwilliger een rol gaan vervullen in hun woonomgeving en een als bed&breakfast. Drabbels: ,,Die is dan speciaal voor ouders of vrienden die op bezoek zijn en hier willen overnachten. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat familie die wil waken bij een ernstig zieke cliënt er gebruik van wil maken.”

Wennen